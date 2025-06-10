Изначально они летали с отклонением в несколько километров, но сейчас точно попадают в цель.

Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23, теперь они поражают цели со "смертельной точностью". Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов рассказал в интервью The War Zone.

Как напоминает издание, первая партия ракет KN-23, также известных как Hwasong-11, поставленная Северной Кореей России, оказалась крайне некачественной. Согласно отчету украинской государственной прокуратуры, около половины из них не только отклонились от траектории, но и взорвались в воздухе.

С того времени, по словам Буданова, благодаря помощи России они были значительно усовершенствованы и теперь поражают цели со "смертельной точностью". Это дало России столь необходимый источник ракет малой дальности, отмечает TWZ.

Видео дня

При этом Буданов не уточнил, что именно было изменено в ракетах.

"Сначала, с началом передачи России они летали с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов", - рассказал он.

При этом он также отметил, что Россия предоставляет Северной Корее технологии в обмен на поставки войск и оружия.

"Продолжается модернизация авиационных средств поражения - ракет воздух-воздух большой дальности. Особые технологии на подлодках. К сожалению, баллистические ракеты, являющиеся носителями ядерных боеголовок".

Также Буданов добавил, что существуют соглашения о начале создания на территории Северной Кореи производственных мощностей по выпуску БПЛА типов "Гарпия" и "Герань" (российская версия иранских дронов Shahed-136), и это приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей.

Российские ракеты

Ранее в Воздушных силах рассказали, что Россияне модернизируют баллистические ракеты "Искандер", что уменьшает эффективность работы систем противовоздушной обороны Patriot.

Россияне активно задействуют ракеты KN-23 в масиированных атаках по Украине. Так, сегодня Украину атаковали 300 ракет и беспилотников, в частности, две баллистические ракеты KN-23, запущенные из Воронежской области, и пять крылатых ракет "Искандер-К", летевших из Курщины.

Основной целью был Киев, там есть знаячительные разрушения и пострадавшие. Под ударом также была Одесса, там погибли двое мужчин, еще 9 человек пострадали. По предварительным данным, враг применил более 10 БПЛА. Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: