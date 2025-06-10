Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, которые вспыхнули из-за иммиграционной политики президента США Дональда Трампа, до сих пор продолжаются. В чем заключаются особенности калифорнийского протеста и при чем здесь выборы?

Калифорния традиционно является уникальным штатом. Ведь это единственный пограничный штат, который уже традиционно голосует за демократов десятки электоральный циклов. Штат, в котором для большинства населения английский не является первым языком (даже если они родились в этом штате). Штат, в котором уже давно было "преодолено" большинство WASP-ов (то есть белых англосаксонских протестантов) в пользу населения преимущественно латиноамериканского происхождения. Штат с наиболее сложным и наиболее детализированным законодательством в части оружия.

Штат, который "прославился" крупнейшими расовыми и анти-полицейскими беспорядками еще с 1980-х, 1990-х и 2000-х.

Поэтому нет ничего удивительного, что именно в этом штате происходят протесты против нового мигрантского законодательства президента США Дональда Трампа. И тем более, нет ничего удивительного, что именно здесь Трампу пришлось федерализовать Национальную Гвардию (то есть напрямую управлять ею приказами федерального уровня, а не уровня губернатора), и пытаться наводить порядок всеми доступными силами.

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Но есть в этом всем один интересный и важный для политики федерального уровня аспект.

Я часто спрашиваю в эфирах у журналистов и аудитории: "А кто сейчас является лидером демократов?". Байден на пенсии, Камала буквально сбежала от ответственности, Клинтоны не при делах, Обамы снимают свои продюсерские проекты для Нетфликса на Гавайях, Хакким Джефрис бьется в Палате представителей, Чак Шуммер устарел, Берни и так называемый "Сквад" слишком антисистемны... Но есть еще губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - молодой, в хорошем смысле агрессивный, известный на федеральном уровне, пользующийся поддержкой в своем штате, любимец Конгресса... Чем вам не новый лидер? Его пророчили на неплохие должности уже в этом цикле, но ради Байдена он не пошел на президентскую гонку.

И именно сейчас, когда у Трампа мало того, что есть шанс спасти собственную ключевую политику - по миграции, у него еще и есть шанс показать потенциальному ключевому оппоненту, кто в доме хозяин. В его же родном штате, его же Нацгвардией, по его самому болезненному вопросу (Ньюсом очень много маневрировал по миграционным проблемам, потому что является, скорее, классическим либералом в этом вопросе, что для Демпартии звучит очень консервативно).

Таким образом Трамп себе решает кучу проблем одновременно - и за успехи отчитывается, и силу показывает, и Ньюсома на место ставит.

Другое дело, что получается пока так себе. Морпехам даже не рассчитали спальники и провиант больше чем на одни сутки, и поняли это на конец вторых суток пребывания. Но это уже лирика для геополитика. С практических сторон это противостояние действительно имеет гораздо больше измерений, чем просто "местные беспорядки".