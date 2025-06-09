Во вторник, 10 июня, температура в Киеве снизится еще на несколько градусов, по сравнению с понедельником. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается приятная свежесть, +14°...+15°, а днем воздух максимально прогреется до комфортных +22°. Без осадков, день будет сухой и с большим количеством солнца.
Ветер подует с северо-запада, 9-12 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 750-752 миллиметра ртутного столба.
Погода 10 июня
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +21°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
В Тернополе 10 июня ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +12°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +20°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+20°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +23°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+23°.
В Одессе 10 июня - ясно, температура ночью +18°, днем +25°.
В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +28°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +18°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +23°, практически безоблачно.
В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, ясно.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +19°...+28°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +19°, днем +27°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°, легкий дождь.