Местами на этой неделе будут грозы.

Жара пока отступила и в Украине на этой неделе будет комфортная летняя температура. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"Пока что у нас на этой неделе в Украину будет поступать именно прохладная воздушная масса с северо-запада. Поэтому жаркая погода отойдет из большинства областей, задержавшись лишь в южной части и восточных областях. Но и там уже даже она снизится. Уже не будет тех 35, которые у нас были в предыдущие дни", - отметила она.

В течение 10 июня и ночью 11-го Украина будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Будет преобладать погода без осадков.

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"А днем 11-го и в течение 12-го числа уже будет поступать новый атмосферный фронт с запада. И он обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями, и местами - грозами", - рассказала Птуха.

Температурный фон в целом по всем областям будет такой, что в западных, северных и большинстве центральных областей ночью +8°...+14°, а днем +18°...+24°. Теплее будет на юге и востоке, где ночью +16°...+22°, а днем +23°...+29°.

На вопрос, когда могут вернуться температуры в +30° и более градусов, эксперт отметила: "Пока они не возвращаются. Пока даже по южным областям уже таких показателей не будет".

Аномально теплая погода в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, ранее в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского заявили, что в Киеве с 6 по 8 июня было зафиксировано пять температурных рекордов.

В частности, среднесуточная температура воздуха 6 июня оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1956 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 6,5°С.

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