Россия получила 120 артиллерийских установок М1989 Коксан, и они довольно хорошо зарекомендовали себя на фронте.

Северная Корея помогает России в войне в Украине, отправляя своих военнослужащих и поставляя оружие. При этом разнообразие вооружений, которые Россия получает от КНДР, довольно широко, и многие из них, к сожалению, довольно эффективны. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов рассказал в интервью The War Zone.

"Спектр вооружений, поставляемых Северной Кореей в Россию, довольно широк: от гаубиц Д-74 и 107-мм пехотных реактивных систем залпового огня (РСЗО) до 240-мм РСЗО и 170-мм самоходных артиллерийских установок М1989 (Коксан). К сожалению, эта установка довольно хорошо себя зарекомендовала в бою. Она стреляет с довольно большой дальности и обладает неплохой точностью", - рассказал он.

Буданов отметил, что Российской Федерации было поставлено 120 "Коксанов", и, скорее всего, поставки будут продолжаться, потому что эти орудия показывают себя хорошо на фронте.

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"Для нас это печально, потому что это артиллерия для стрельбы на большие расстояния", - отметил глава ГУР.

Гоовря о северокорейских военных в России, Буданов отметил, что в Курской области сейчас находится около 11 000 солдат КНДР.

В то же время он указал на опасный нюанс – во время визита Сергея Шойгу в Северную Корею было достигнуто соглашение о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории России, чтобы частично заменить трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых в России считают уязвимыми для вербовки украинскими и западными спецслужбами.

"Есть большая вероятность, что люди из числа этих трудовых мигрантов начнут подписывать контракты с Министерством обороны России. И это будут не воины из Северной Кореи. Это будут российские воины, но с северокорейским гражданством", - отметил он.

Буданов при этом отметил, что конктретной информации о количестве таких трудовых мигрантов пока нет.

Оружие КНДР и война в Украине

Ранее Буданов отмечал, что Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23. Изначально они летали с отклонением в несколько километров, но сейчас они попадают в цель со "смертельной точностью".

Он также рассказал, что Северная Корея получила возможность производить ударные беспилотники, в частности, "Шахеды", которые в будущем сможет экспортировать в Россию для поддержки войны в Украине.

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