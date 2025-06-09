Даже на юге и востоке температура снизится.

Во вторник, 10 июня, сильной жары в Украине уже не будет. В большинстве областей столбики термометров покажут +20°...+25°, а на юге и востоке +28°...+29°. Дожди и грозы вероятны только в Донецкой и Луганской областях, на остальной территории будет сухо и немного облачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Тернополе 10 июня ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +12°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +20°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+20°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +23°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+23°.

В Одессе 10 июня - ясно, температура ночью +18°, днем +25°.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +28°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +18°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +23°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, ясно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +19°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +19°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°, легкий дождь.

10 июня - праздник, приметы

10 июня - Никиты Тихого. По приметам, если день тихий и безветренный - будет богатый урожай.

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