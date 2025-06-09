Во вторник, 10 июня, сильной жары в Украине уже не будет. В большинстве областей столбики термометров покажут +20°...+25°, а на юге и востоке +28°...+29°. Дожди и грозы вероятны только в Донецкой и Луганской областях, на остальной территории будет сухо и немного облачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +21°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
- В Тернополе 10 июня ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +12°...+23°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +20°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+20°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+23°.
- В Одессе 10 июня - ясно, температура ночью +18°, днем +25°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +28°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +18°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +23°, практически безоблачно.
- В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, ясно.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +19°...+28°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +19°, днем +27°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°, легкий дождь.
10 июня - праздник, приметы
10 июня - Никиты Тихого. По приметам, если день тихий и безветренный - будет богатый урожай.