Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о своем задержании во Франции в конце августа 2024 года.

В интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону он заявил, что после ареста Telegram обвинили в игнорировании судебных запросов от Франции. Дуров уверяет, что это неправда и они никогда не получали от страны ни одного юридически обязывающего запроса.

По его словам, только после задержания Париж начал делать эти запросы и получать от мессенджера ответы, которые помогают идентифицировать подозреваемых в преступлениях. Речь идет о раскрытии номеров телефонов и IP- адресов после получения подписанного судьей ордера. Он уверяет, что такая практика действовала в других странах задолго до этого:

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"Я все еще в растерянности. Сначала они сказали: "Вы не ответили на наши юридические запросы, и поэтому вы соучастник". Во-первых, неправда, что мы не отвечали на юридически обязывающие вопросы. А во-вторых, чрезвычайно широкая трактовка "соучастия" даже для французской системы. От своих юристов я слышал, что это абсолюнто беспрецедентно".

Арест Дурова во Франции

Напомним, основатель мессенджера Telegram, был арестован во Франции 24 августа 2024 года в аэропорту Ле-Бурже после прибытия из Азербайджана.

Его задержание стало результатом ордера, выданного французскими правоохранительными органами, поскольку его имя значилось в списке разыскиваемых лиц.

Французская прокуратура выдвинула против Дурова ряд серьезных обвинений, в том числе в непринятии мер по прекращению преступного использования его платформы Telegram.

28 августа французский суд выдвинул официальные обвинения против Дурова и назначил ему залог в размере 5 миллионов евро. Также ему было запрещено покидать территорию Франции до завершения следствия.

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