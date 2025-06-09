Какой сегодня православный праздник отмечают и на какие знаки дня следует обратить внимание.

10 июня в новоцерковном календаре отдают дань уважения украинскому святителю Иоанну, который получил признание как митрополит Тобольский и всей Сибири и чудотворец. О его жизни. а также чем примечателен этот день по народным приметам и какой праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - кого почитают 10 июня

Святитель Иоанн (Иоанн Максимович в миру) родился в Нежине Черниговской области, в 1651 году. Позже пошел учиться в Киево-Могилянскую академию и стал монахом.

Его первым послушанием было проповедничество, и именно тогда он обнаружил в себе дар красноречия. Позже Иоанн стоял в главе многих монастырей, написал несколько серьезных богословских трудов, а в 1697 году его, уже в сане архимандрита, поставили во главе Черниговской кафедры. Именно Иоанн создал в своей епархии Коллегиум - он стал прообразом духовных семинарий.

Видео дня

В 1711 году святителя возвели в сан митрополита и направили на Тобольскую кафедру. Там он занимался просветительской работой: проводил проповеди для язычников, открывал школы, издавал богословские труды. В Сибири его запомнили как благорассудного, скромного и милостивого человека. Также святого почитают как чудотворца.

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По староцерковному календарю 10 июня чествуют преподобного Никиту, исповедника и епископа Халкидонского - мы ранее рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно юлианскому (старому) стилю.

Традиции 10 июня, чего нельзя делать сегодня и о чем просить у святого Иоанна

Святитель Иоанн - очень почитаемый во всей Сибири. Так как его знали как милосердного человека, то у святых мощей и иконы святого просят об исцелении от болезней, утешении в скорби, мира для тех, кто враждует, а также защитить от лукавого и спасти от напрасной смерти.

В народе день прозвали Тимофеев, в честь священномученика Тимофея, епископа Прусского, день памяти его также сегодня.

В народе считают, что на Тимофея происходят разные природные явления - предзнаменования, знамения, которые могут предвещать плохое. Но, зная об этом заранее, можно его избежать, поэтому бояться знамений не стоит. Отсюда пошло и второе народное название дня - Знамения.

Знамения могут быть такими:

мышей много развелось - год может быть голодный;

земля стонет - будут пожары;

огненный змей в небе - к войне.

Церковь в эту дату не приветствует скандалы и ругань, сплетни, зависть, уныние.

Народные приметы предупреждают, что сегодня не стоит жадничать, а также собирать за столом нечетное количество гостей. Среди необычных примет - нельзя смотреть в чужие окна, чтобы не отвечать за чужие ошибки.

Приметы 10 июня

По приметам дня в основном судят о погоде:

пауки попрятались - погода поменяется;

птицы с самого утра наводят "марафет" - пойдет дождь;

солнце на улице, но муравьи сидят в муравейниках - жди грозу.

Говорят, что если сегодня случайно увидеть луч солнца в доме - добрый знак.

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