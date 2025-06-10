Аналитики отметили, что Москва выдвигает условия для возобновления диалога с США, связывая переговоры о вооружении с уступками в войне.

Москва отказывается от переговоров о контроле над вооружениями, чтобы добиться стратегических уступок по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль стремится добиться от США превентивных уступок в контексте войны в Украине, прежде чем согласиться на возобновление переговоров о стратегической стабильности.

Аналитики ISW обращают внимание на заявления официальных лиц РФ, в частности пресс-секретаря диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, который прокомментировал решение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Россия сохраняет "свободу действий", а ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что односторонний мораторий России приближается к "логическому завершению".

Видео дня

Рябков также заявил, что США должны "уважать фундаментальные интересы России" для возобновления конструктивного диалога. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Москва готова к переговорам только "на равных условиях".

В ISW отмечают, что такие заявления свидетельствуют о намерении Кремля использовать тему контроля над вооружениями как инструмент давления на США с целью получения выгодных уступок по украинскому вопросу.

США предпринимают ряд шагов по уступкам России по войне в Украине

Как сообщал УНИАН, администрация Дональда Трампа играет на руку Кремлю в вопросах войны. США обдумывают приостановление военной помощи Украине, чем создают более слабую защиту и позволяют РФ расширить свои позиции на поле боя.

Администрация Трампа выражает готовность давить на Киев с требованием территориальных уступок, в частности, "заморозить" линию фронта и согласиться на статус-кво, что фактически отходит от цели восстановления контроля над собственными границами.

В то же время официальные представители США, в частности Марко Рубио, описывают войну в Украине как "прокси-войну" между США и Россией, которую Кремль использует, чтобы дискредитировать поддержку Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: