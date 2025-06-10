Никита Ломакин рассказал, как его подкосила смена обстановки.

Украинский певец Никита Ломакин, которого мобилизовали в ВСУ, рассказал о том, как во время базовой общей военной подготовки (БОВП) попал в госпиталь и что помогло ему излечиться. Об этом он написал в Instagram, поделившись видео, на котором он снова поет. Ролик растрогал подписчиков.

"Голос был хриплый, потому что я не пел больше месяца, болел бронхитом, много курил и нервничал. Смена обстановки - мобилизация, воинская часть, а затем БОВП - посеяли во мне страх. И это привело меня в госпиталь", - отметил он.

По словам певца, он слег с бронхитом и температурой, но уже на днях вернулся в лагерь, и одно событие помогло ему "расслабиться":

Видео дня

"К нам приехал оркестр. И кто-то сказал артистам, что я тоже певец. Мне предложили спеть. И когда я взял в руки микрофон, то сразу расслабился и сфокусировался на смысле прекрасной песни и на собратьях, для которых мой голос может стать проводником к чувствам и воспоминаниям о самом дорогом - о матери, о доме, по которому каждый из нас скучает".

В итоге Ломакин сделал вывод, что искусство действительно лечит, а страх - разрушает.

"Страх привел меня в госпиталь, а песня обновила мои силы и помогла восстановиться моим собратьям", - добавил он.

Напомним, ранее Никита Ломакин заявил о том, что его "достаточно жестко мобилизовали" в ВСУ. Он стал популярным после участия в проектах "Х-фактор" и "Голос страны".

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