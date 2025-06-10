Сегодня жара ожидается только на востоке и юге Украины.

В ближайшие дни жары в Украине не будет. Только сегодня высокая температура задержится еще на юге и востоке страны. Об этом в своем Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня днем будет по температуре нормально, только "жара погуляет по югу и востоку Украины". Дожди с грозами 10 июня ожидаются только в Луганской области и немного на Черниговщине, на остальной же территории будет преобладать более солнечная погода.

"Текущая неделя будет свежей, с умеренной температурой воздуха", - сообщила Наталья Диденко и добавила, что на востоке и юге жара ослабнет также.

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О том, что жара отступает из Украины, говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозу, в ближайшие дни в западных, северных и большинстве центральных областей ночью будет +8°...+14°, а днем +18°...+24°. Теплее будет на юге и востоке, где ночью +16°...+22°, а днем +23°...+29°.

Синоптик Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН сообщила, что пока возвращение 30-градусной жары не прогнозируется. "Пока они не возвращаются. Пока даже по южным областям уже таких показателей не будет", - уточнила эксперт по погоде.

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