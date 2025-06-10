Инвесторы ожидают, что переговоры между США и Китаем будут способствовать повышению цены на нефть, но ОПЕК+ может этому помешать.

Цены на нефть выросли во вторник, 10 июня, поскольку инвесторы ожидают, что результат переговоров между США и Китаем может проложить путь к ослаблению торговой напряженности между странами и будет способствовать росту спроса на топливо, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 28 центов, до 67,32 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 23 цента, до 65,52 доллара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем проходят хорошо и он "получает только хорошие отчеты" от своей команды.

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По словам аналитиков Goldman Sachs, росту цен на нефть также способствовал положительный отчет о занятости в США.

В то же время Иран заявил, что вскоре передаст Вашингтону контрпредложение по ядерной сделке в ответ на американское предложение, которое Тегеран считает "неприемлемым", а Трамп дал понять, что стороны не достигли договоренности относительно того, будет ли разрешено Тегерану продолжать обогащение урана на своей земле.

Любое ослабление американских санкций против Ирана позволит ему экспортировать больше нефти, что повлияет на мировые цены на "черное золото".

К тому же ОПЕК+, которая добывает около половины мировой нефти и включает членов ОПЕК и союзников, таких как Россия, ускоряет реализацию своего плана по сворачиванию квот на добычу нефти, что, по словам аналитиков, дополнительно способствует удешевлению нефти.

"Постоянный переход к рыночной стратегии (в ОПЕК) подтолкнет рынок нефти к значительному профициту во втором полугодии 2025 года и почти наверняка приведет к снижению цен на нефть", - отмечает Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам ANZ.

Цены на нефть - последние новости

Накануне цены на нефть снизились из-за падения спроса на нефть в Китае и замедления экспорта Поднебесной.

К тому же ОПЕК+ в июле снова увеличила добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в августе ОПЕК+ увеличит добычу на 410 000 баррелей в сутки.

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