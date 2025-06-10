Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 10 июня, вырос на 11 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 10 июня, также остался неизменным - 47,85 гривни.

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Нацбанк установил на 10 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро установлен на уровне 47,37 грн за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что, несмотря на уменьшение объема международных резервов НБУ, на валютном рынке наблюдается снижение спроса на доллар, что способствует стабильности курса. По ее словам, на этой неделе ожидаются небольшие колебания курса, без резких изменений.

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