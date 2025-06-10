Президент Украины подчеркнул, что ответом на этот и другие подобные российские атаки должны были конкретные действия, чтобы принудить Россию к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал впечатляющие фото последствий атаки россиян на Украину в ночь на 10 июня и призвал США и Европу к "жесткому давлению" на страну-агрессора ради установления мира. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

"Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня - массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в ударе этой ночью россияне применили 315 дронов, из них 250 - "шахеды", и 7 ракет, в том числе 2 - это баллистика северокорейского производства. Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек, есть погибшие.

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"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - написал президент.

Усиление российских атак по Украине

Как сообщал УНИАН, Россия усилила массированные атаки по территории Украины. При этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что последние массированные воздушные атаки России на Украину показали новую тактику ударов. Ее суть в том, чтобы не рассредоточивать ударный потенциал по разным направлениям и городам во время массированных ударов, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях.

Он напомнил, что массированная ракетная атака в ночь на 6 июня была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая - на Харькове. В ночь на 9 июня под прицелом были Ровно и Дубно - по ним был нанесен самый массированный удар с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Ночь 10 июня также показала концентрированные удары РФ по отдельным городам Украины. По информации Воздушных сил, основным направлением удара был город Киев. Начиная с 20 часов 9 июня и в течение ночи 10 июня российская армия атаковала Украину 322-мя средствами воздушного нападения. По состоянию на 9:00 противовоздушная оборона обезвредила 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 - локально потеряны. Среди сбитых целей - 213 "шахедов", 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К".

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