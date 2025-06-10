Чем дольше продолжаются боевые действия, тем большее количество населения должно пройти подготовку, отметил Иван Тимочко.

Сроки базовой военной подготовки в Украине будут длиться от 3 до 5 месяцев и будут короче срочной службы. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Обучать и готовить человека сейчас для того, чтобы сделать общую обученность населения, сделать эффективность подготовки в короткие сроки - это обязательно нужно и это можно сделать. Всегда нужно не бояться вводить практики. Да, это приходится себя менять ментально. Кому-то приходится переучиваться, чтобы учить других. Но мы движемся вперед", - сказал Тимочко.

Он отметил, что чем дольше продолжаются боевые действия в Украине, тем большее количество людей надо научить военному делу.

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"И учить, несмотря ни на пол, ни на возраст. А в соответствии с возможностями, потенциалом. Противнику безразлично, кто заходил в Бучу - или перед ним стоял парень, или девушка. Они все равно всем скручивали руки и расстреливали", - добавил Тимочко.

Базовая общевойсковая подготовка в Украине: что нужно знать

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет №12076.

Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - соискателей высшего образования.

Впоследствии в Минобороны рассказали, что базовая военная подготовка начнется с сентября 2025 года и будет предусматривать 300 академических часов. Она будет состоять из двух частей: 90 часов теории в учебных заведениях, а остальные, 210 часов - практика в воинских частях и центрах.

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