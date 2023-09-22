Поставка слишком большого количества этих дальнобойных ракет может подорвать боеспособность американской армии, поэтому в Белом доме все еще есть некоторые колебания.

Администрация президента США Джо Байдена близка к решению о поставке Украине версии ракет большой дальности ATACMS, вооруженную кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

Как говорится в материале The Washington Post, об этом сообщают несколько источников, знакомых с текущими обсуждениями. Межведомственные дискуссии о том, поставлять ли Украине эти ракеты, перешли на другой чиновничий уровень. Все обсуждения завершатся решением президента Байдена.

ATACMS с кассетным вооружением с радиусом действия до 466 км, в зависимости от модификации, могут позволить Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и маршрутам материально-технического обеспечения далеко за российскими линиями фронта и окопанными оборонительными сооружениями. Украина при поддержке ряда законодателей США с прошлого года просила ATACMS.

Видео дня

Летом Байден перешел от твердого "нет" к тому, что "проблема все еще актуальна". Несмотря на то, что администрация отказалась от первоначальных опасений относительно того, что Киев будет использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России, Пентагон все еще обеспокоен тем, что изъятие достаточного количества ATACMS из относительно небольших военных арсеналов подорвет готовность армии США к другим возможным конфликтам.

Украина запросила сотни ракет

Ракет ATACMS с кассетным вооружением на складах Пентагона больше, чем тех, что оснащены одной "унитарной" боеголовкой. По данным Минобороны США за 2018 год, из ориентировочного 2500 ракет, некоторые из которых изготовлены в начале 1990-х, неизвестное количество было переоборудовано унитарными боеголовками. Затем СМИ узнали, что еще неопределенное количество таких ракет переоборудовали кассетными боеголовками.

Перед встречей Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам, что Байден "постоянно говорит" с американскими военными, союзниками и Украиной "о том, что нужно на поле боя на любой фазе войны", а также о том, что Соединенные Штаты могут предоставить, одновременно гарантируя собственную боеспособность.

"Взвесив все это, он решил, что не будет предоставлять ATACMS, но не снял с рассмотрения этот вопрос в будущем", - сказал Салливан.

Пентагон отказался назвать количество унитарных боеголовок ATACMS в арсенале США. Компания-производитель этих ракет Lockheed Martin заключает контракт на производство 500 ATACMS в год, все они предназначены для продажи за рубежом.

Одновременно с визитом Зеленского администрация объявила в четверг о выделении Украине дополнительного оружия на сумму 325 миллионов долларов из запасов Министерства обороны, включая дополнительные боеприпасы противовоздушной обороны, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных нападений со стороны России сейчас и зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на украинскую критическую инфраструктуру.

Пакет вооружений также содержит артиллерийские боеприпасы, средства противотанковой борьбы, а также кассетные боеприпасы, "которые еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских сил".

В июле администрация заявила, что начнет присылать кассетные артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, пока Украина не пополнит запасы некассетных снарядов. Максимальная дальность стрельбы артиллерии составляет примерно 24-32 км.

Это объявление немедленно вызвало критику со стороны правозащитных групп и некоторых правительств. Кассетные боеприпасы, запрещенные в более чем 120 странах, взрываются в воздухе над целью, выбрасывая до сотен меньших бомб на большой территории. Критики этого оружия отмечают, что некоторые суббоеприпасы не взрываются, подвергая гражданское население риску часто спустя годы после завершения конфликта.

В Пентагоне тогда заявили, что кассетные артиллерийские снаряды, которые отправляются в Украину, имели показатели "неисправности", или отказов, не выше 2,35%, по сравнению с 6% или выше во время предыдущих испытаний. Поскольку украинские силы начали использовать артиллерийские снаряды этим летом, официальные лица США считают это решение успешным и эффективным для контрнаступления ВСУ.

Решение Пентагона о преобразовании некоторых кассетных ракет большой дальности ATACMS в унитарные боеголовки было направлено на удовлетворение требований снижения уровня отказа кассетных боеприпасов и количества такого оружия в арсенале в целом.

"Согласно отчетам за 2022 год, различные версии кассетных ATACMS содержат от 300 до 950 отдельных бомб. Остается неясным, было ли устаревшее кассетное вооружение, оставшееся в запасах США, обновлено так, как 155-мм артиллерийские снаряды", - пишет издание.

Роль ракет в войне против России

Прошлой весной Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты с дальностью около 225 км - почти в три раза больше, чем те, которые ранее имела Украина, но примерно на 80 км меньше дальности ATACMS.

Колин Кал, который занимал пост заместителя министра политики Пентагона до начала июля, заявил на форуме аналитических центров в том же месяце, что поступление этого оружия уменьшило потребность в ATACMS. Самая большая проблема Украины, сказал он, "не в сотнях километров, а в минных полях, которые перед ее войсками".

Минные поля оказались значительным препятствием для продвижения Украины, особенно на юго-востоке, где войска Киева надеялись пробить российскую оборону и перерезать линии снабжения.

"На фоне медленного продвижения контрнаступления британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP позволили Украине атаковать цели, которых она не смогла достичь на земле. Представители США заявили, что оружие дальнего действия не является "серебряной пулей" для решения проблем Украины, даже если ее эффективность очевидна", - пишет издание.

Но на этой неделе высокопоставленный французский чиновник заявил, что страна больше не имеет SCALP для поставок Украины. Также неясно, сколько еще Storm Shadows Британия может предоставить.

Вас также могут заинтересовать новости: