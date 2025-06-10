Речь идет об острове Фейду.

Одна из уроженок Мальдив поделилась лучшими советами, рассказывая об одном скрытом острове, который идеально подойдет для тех, кто путешествует с ограниченным бюджетом. Об этом пишет Daily Mail.

"Путешествуйте на местный остров и остановитесь в гостевом доме. Некоторые более крупные острова, такие как мой родной остров Фейду в городе Адду, окружены прекрасными необитаемыми островками, которые идеально подходят для однодневных поездок или даже кемпинга под звездами.Вы можете дойти пешком до нескольких из этих соседних островов через мелководное море... там тихо, живописно и абсолютно уникально", - заверила женщина.

Известно, что Фейду является одним из населенных островов атолла Адду. Всего в городе Адду есть шесть районов - Хитаду, Мараду-Фейду, Мараду, Миду и Хулхуду.

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"Большинство мальдивцев не работают непосредственно в туризме, они живут на местных островах, отдельно от курортных островов, где повседневная жизнь - это сочетание посещения школы, сельскохозяйственных работ, малого бизнеса, общественной работы и встреч с друзьями или семьей.Типичный день может начинаться с утреннего чая и просмотра новостей, после чего следует школа или работа, а вечера часто проводятся у моря или в кафе, где люди общаются с соседями или занимаются спортом (футбол и волейбол довольно популярны)", - рассказала местная жительница.

Если говорить о транспорте, то, по словам женщины, острова обслуживаются авиарейсами и лодками.

"Передвижение между островами осуществляется лодками или внутренними авиарейсами, в зависимости от расстояния. На самих островах люди обычно ходят пешком или пользуются мотоциклами (на более крупных островах - автомобилями и пикапами). Школы есть почти на каждом населенном острове - от дошкольных до средних. Для получения высшего образования многие переезжают в столицу Мале или даже за границу", - объяснила она.

В то же время если Мальдивы являются для вас слишком дорогими, то существует место в Европе, где можно получить подобные впечатления за гораздо меньшие деньги.

В частности пользователи соцсетей посоветовали посетить Ксамил - волшебный приморский поселок в Албании.

По словам экспертов, отдых в Ксамиле выйдет гораздо дешевле, чем путешествие на Мальдивы.

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Ранее стало известно о самой старой тропе Британии, по которой путешественники ходили еще 5 тысяч лет назад. Речь идет о дороге Риджвей, которая простирается на 140 километров от объекта Всемирного наследия в Эйвбери, а заканчивается вблизи маяка Айвинго, который известен своими видами на Чилтернзьких холмах.

Также сообщалось, что вблизи Бразилии расположен остров, который могут посещать только солдаты и ученые. Речь идет об острове Илья-да-Кеймада-Гранде, который кишит 4000 опасных змей в мире и считается таким угрожающим, что правительство Бразилии запретило людям его посещать.

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