Специалисты предостерегли от ошибок, которые можно допустить во время стирки таких вещей.

Полотенца из микрофибры являются одним из лучших продуктов для уборки, ведь благодаря им не остается разводов на окнах, убирается пыль, а также они очень мягкие на ощупь. Однако их, как и обычные вещи, нужно иногда стирать. Об этом пишет Southern Living.

Поэтому эксперты по уборке рассказали, как правильно стирать полотенца из микрофибры, чтобы сохранить волокна в целости. Обычно полотенца из микрофибры стирают вместе с другим бельем, однако, как оказалось, такие вещи нужно стирать отдельно.

"Из-за материала волокна полотенца из микрофибры известны тем, что притягивают ворсинки, которые могут попадать из других материалов во время стирки", - предупредили в материале.

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Как стирать полотенца из микрофибры в стиральной машине?

Перед запуском стирки эксперты советуют добавить мягкое моющее средство, чтобы удалить грязь, пыль и остатки полотенец из микрофибры.

"Многие коммерческие моющие средства содержат агрессивные химические вещества, которые разрушают волокна полотенец. Мы рекомендуем использовать мягкое концентрированное моющее средство с нейтральным pH, которое защищает ткань и кожу и очищает с помощью натуральных моющих ферментов", - отметил президент компании Heritage Park Laundry Essentials Том Секони.

Эксперты советуют использовать обычные настройки во время стирки. Секони советует выбирать теплую температуру для стирки, чтобы сохранить волокна.

Как постирать такие полотенца вручную?

Как отметила эксперт по уборке Кэти Кохун, для ручной стирки вам понадобится ведро или раковина, наполненная теплой водой и несколько капель мягкого моющего средства для посуды.

"Избегайте использования смягчителей для белья и отбеливателей, поскольку они могут покрывать или разрушать волокна", - предупредила она.

После чего замочите полотенца в растворе на 10-15 минут, затем осторожно потрите их руками, чтобы очистить от грязи, пыли и остатков.

"После того, как вы постирали все полотенца, слейте мыльную воду, а затем полностью прополощите каждое полотенце под проточной водой, пока мыльная пена полностью не исчезнет. Затем отожмите лишнюю воду", - рекомендуют в материале.

Как сушить полотенца из микрофибры?

Такие вещи можно сушить, как в сушильной машине, так и на воздухе.

"Сушка на воздухе является лучшим вариантом для полотенец из микрофибры. Все, что вам нужно сделать, это повесить каждое полотенце, пока оно полностью не высохнет, но держать его подальше от прямых источников тепла", - посоветовала Кохан.

Однако если вы живете в ограниченном пространстве или просто хотите, чтобы полотенца высохли быстрее, эксперты советуют использовать для этого сушильную машину.

"Полотенца из микрофибры следует сушить на как можно более низкой температуре, чтобы сохранить целостность волокон и прочность швов/обработки полотенец", - предупредил Секони.

Как хранить полотенца из микрофибры?

Эксперты советуют хранить такие полотенца в прохладном, сухом месте. Никогда не стоит класть полотенца во влажное или очень теплое место, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

"Не храните полотенца из микрофибры вместе с другим бельем, чтобы предотвратить перенос ворса", - добавили в материале.

Другие советы экспертов по стирке

Ранее было названо девять видов вещей, которые надо стирать только наизнанку. В этот перечень вошли изделия из денима, одежда ярких цветов, деликатные ткани, вещи с декором, вязаные изделия, футболки с принтом, спортивная и детская одежда.

Также стало известно, как правильно стирать спортивную одежду. По словам экспертов, решающее значение в таком случае может иметь правильное моющее средство. Кроме того, перед стиркой каждый предмет одежды стоит отделить, чтобы определить правильный метод, следуя инструкциям на этикетке.

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