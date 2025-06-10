НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривни в ближайшие месяцы.

Национальный банк усилил курс гривны, несмотря на сохранение значительного дефицита валюты и большой объем интервенций, и в ближайшее время не будет отказываться от политики крепкой гривни.

Как говорится в еженедельном обзоре инвесткомпании ICU, общий дефицит валюты по итогам четырех рабочих дней на прошлой неделе вырос почти на 11% - до 430 миллионов долларов. Соответственно потребность в интервенциях НБУ не уменьшалась, и Национальный банк продал из международных резервов еще 639 миллионов долларов, что на уровне предыдущей недели и все еще больше средненедельного объема интервенций за время полномасштабной войны.

"В то же время НБУ усилил официальный курс гривни сначала немного ниже 41,5 грн/долл., а в пятницу еще до 41,4 грн/долл., или на 0,3% за неделю. Наличный курс в системно важных банках остался почти без изменений на уровне 41,1-41,7 грн/долл.", - говорится в обзоре.

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Аналитики ICU отметили, что Национальный банк остается основным продавцом валюты на рынке и все дальше откладывает ослабление курса гривны.

"По нашему мнению, он чувствует себя вполне комфортно с текущими объемами недельных интервенций, близкими к средненедельному уровню за время полномасштабной войны. НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны в ближайшие месяцы", - прогнозируют специалисты.

Также отмечается, что рост покупки валюты в розничном сегменте является типичным для начала месяца, ведь у физических лиц обновляются лимиты на приобретение валюты онлайн.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 10 июня вырос на 11 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 47,80 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. В то же время курс наличного евро в обменниках составляет 47,67 грн/евро, а курс продажи - 47,53 грн/евро.

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