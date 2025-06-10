Он заявил, что канцлер пытался исказить историю.

Российская Федерация обвинила Германию в попытке спровоцировать столкновение между странами. Там посоветовали Москве думать над прекращением войны.

На днях председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин направил президенту Бундестага и лидерам пяти парламентских франций обращение, в котором раскритиковал заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Он обвинил Мерца в "искажении истории" и "циничной поддержке действий киевского режима", который якобы виноват в обстрелах "мирных городов". "Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии - вопрос. Мы не хотим", - написал Володин.

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Президент Бундестага Юлия Клекнер заявила, что парламент не позволит себя запугать "ни во внешнеполитической позиции, ни в своем историческом самосознании и культуре памяти", передает ntv-de.

"В Киеве нет фашистского режима. Думе следовало бы требовать прекращения войны, которую ведет президент Путин, чтобы украинский народ мог жить в условиях суверенитета, территориальной целостности, мира и свободы. Война России - это жестокая агрессивная война против суверенной Украины, которая нарушает международное право".

Встреча Трампа и Мерца

Напомним, во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки в Белом доме канцлер Германии назвал Трампа ключевой фигурой в поиске мира в Украине.

Фридрих Мерц в очередной раз подчеркнул, что Германия твердо поддерживает Украину и готова способствовать справедливому прекращению огня.

Также он подчеркнул, что ответственность за войну лежит исключительно на кремовском правителе Путине, поэтому Вашингтон должен оказывать давление на Москву.

Между тем Трамп избегал четкой поддержки аналогии, которую проводил Мерц между союзнической победой над нацизмом и потребностью помогать Украине. По его словам, Украина и Россия "как дети, которые дерутся на игровой площадке".

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