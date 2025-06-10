В Японии нашли останки уникального птерозавра с 3-метровыми крыльями

В Японии такие находки практически отсутствуют.

В Японии обнаружили окаменелости нового вида птерозавра. Это изменило представление о палеонтологической летописи, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что на острове Кюсю был найден фрагмент шейного позвонка ранее неизвестного вида птерозавра. Ученые выяснили, что всего он имел шесть шейных позвонков.

В своем исследовании ученые подчеркнули, что птерозавры были первой группой позвоночных динозавров, которая научилась летать. В Японии такие находки практически отсутствуют, что придает этому открытию особое значение.

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Впервые палеонтологи обнаружили вид Nipponopterus mifunensis в 1990-х годах в геологической формации Мифуне в префектуре Кумамото. В исследовании принимали участие ученые из Китая, Бразилии и Японии.

Исследователи использовали передовые технологии компьютерной томографии, предоставленные Университетом Кумамото, и филогенетический анализ, чтобы подробно изучить окаменелости. Ученые идентифицировали останки как принадлежащие новому роду и виду в семействе Azhdarchidae. Они выяснили, что на территории современной Японии жили одни из самых больших птерозавров.

Палеонтологи предположили, что динозавры вида Nipponopterus обитали в Японии в турон-кониацком периоде позднего мелового периода. Размах их крыльев составлял от 2,7 до 3,5 метров.

Ученые поделились, что шейные позвонки этих птерозавров имели уникальные особенности. Все виды различались по структуре костей.

Ученые открыли однин из самых ранних видов хищных динозавров

Ранее ученые выяснили, какому виду динозавров принадлежали окаменелые останки, которые были найдены в 1980-х годах в скальных породах на территории Индии. Оказалось, что они принадлежали виду Maleriraptor kuttyi, который обитал на Земле примерно 220 миллионов лет назад.

Maleriraptor kuttyi достигал в высоту чуть более одного метра и около двух метров в длину. Этот вид был отнесен к роду Herrerasauria, представляющему одних из самых ранних известных хищных динозавров.

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