'Удвоили цены': Китай усложнил доступ к запчастям для дронов, - FT

Это решение было принято на фоне обострения торговой войны между США и Китаем.

Китай усложняет доступ к критическим компонентам для беспилотников на фоне торгового напряжения с США. Следовательно, производители теперь платят вдвое больше, пишет Financial Times.

Иностранные производители беспилотников столкнулись с резким ростом цен на китайские запчасти из-за усиления экспортного контроля в Китае. На выставке в Шэньчжэне представители отрасли сообщили, что "поставщики удвоили свои цены для иностранных клиентов, которые имеют мало альтернативных источников".

Один из турецких производителей дронов отметил: "В прошлом месяце доставка по воздуху стоила $2000, а сегодня они хотят почти $3500".

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Китай, который производит до 80% всех коммерческих дронов в мире, доминирует в производстве ключевых компонентов: камер, пропеллеров, датчиков и контроллеров скорости. Но теперь доступ к этим частям ограничивается лицензионными требованиями. Французский покупатель дронов заявил:

"Мы пытаемся производить европейские дроны, но не можем делать это с теми же технологиями, что и Китай".

Особые трудности возникли с тепловизионными камерами - их экспорт теперь тщательно контролируется, и, как говорит французский импортер, "поставщики просят двойную цену, потому что они берут на себя больше риска".

На рынке растет и теневая активность. Продавцов в Шэньчжэне видели с визитками, где были указаны услуги "доставки конфиденциальных товаров". По словам одного из них, "нам было поручено ориентироваться на клиентов из США, Европы и Ближнего Востока".

Китайские экспортеры, в том числе государственные, признают ограниченность собственного влияния на то, как именно используют их продукцию. "Это как кухонный нож - мы производим их для нарезки овощей, но можно ли их использовать для других целей, определяет покупатель", - сказал Чжао Янь из компании Shanxi Xitou UAV Intelligent Manufacturing.

Торговая война США и Китая - главные новости

Начиная с весны, обе стороны существенно повысили взаимные пошлины: весной США ввели "Liberation Day" тарифы - общее 10 % на импорт с отдельными дополнительными ставками до 125 % для Китая - и ввели новые пошлины на товары Китая, тогда как Пекин ответил рекордными пошлинами до 125 % и временно ограничил экспорт редкоземельных элементов.

В середине мая в Женеве состоялась договоренность: тарифные ставки снизили до 30 % для США и 10 % для Китая на срок 90 дней

В июне представители обеих стран встретились в Лондоне для продолжения переговоров, где главная тема - контроль над экспортом полупроводников США и редкоземельных ресурсов Китая. Китай согласился ускорить выдачу лицензий на редкоземельные металлы, США взамен рассматривают частичное расширение экспорта чипов, но высокотехнологичные элементы, в частности для Nvidia, до сих пор под строгим контролем.

В общем, 2025 год отметился самой острой фазой торгового противостояния после начального всплеска 2018-2020 годов: уровень тарифов достиг исторических максимумов, но одновременно - открыт диалог по редкоземельным металлическим ресурсам и высокотехнологичным товарам. Благодаря переговорам и телефонным контактам президента Трампа с Си Цзиньпином снова появились надежды на смягчение, хотя глобальная гонка за технологическую независимость продолжается.

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