В городе много разрушений, пожары вспыхнули в жилых домах и зоопарке.

В ночь на 10 июня российские оккупанты снова ударили по Одессе "шахедами" - погибли двое мужчин, еще 9 человек пострадали.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в ночь на 10 июня вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками.

По предварительным данным, враг применил более 10 БПЛА. В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс.

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Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко уточнила УНИАН, что погибли мужчины 1966 и 1967 годов рождения, ранения получили житель Одессы 1949 года рождения и двое молодых мужчин - 2001 и 2003 годов рождения. Пострадали также женщины - 1949-го, 1942-го годов рождения, две 1957 года рождения и девушка 2003 года рождения. Еще одна 83-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

В ведомстве добавили, что погибшие и пострадавшие это гражданские лица - местные жители.

"Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах событий правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Начато расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным регионального главка ГСЧС, из-за атаки на местах вспыхнули пожары в том числе - на территории зоопарка и в жилых домах. Пожарным удалось спасти 9 человек. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Для ликвидации последствий привлекались 27 единиц техники и 108 спасателей, а также добровольцы и пожарные подразделения Национальной гвардии Украины.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в центре города значительные разрушения. В роддоме, который поврежден ночью, планировали провести детский праздник, но из-за повреждений это невозможно. Городской голова также обнародовал видео, на котором показал ужас, который сейчас в центре Одессы.

Как уточнил глава Одесской ОГА Олег Кипер, ночью под завалами нашли тело мужчины 1967 года рождения. Из 9 пострадавших четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"Из-за российского дронового удара повреждена станция переливания крови", - добавил чиновник.

Россияне запустили "шахеды" по родильному и жилому домам в Одессе

Напомним, в ночь на 10 июня российская оккупационная армия нанесла дроновую атаку по Одессе. Попадание произошло в роддом, в городе вспыхнули пожары. Мэр города Геннадий Труханов сообщил о попадании в жилой дом, предварительно было известно об одном погибшем человеке и трех раненых.

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