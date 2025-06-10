Несмотря на операцию "Паутина", Путин по-прежнему находится в выигрышном положении на фронте.

Украина в ходе операции "Паутина" атаковала четыре российских авиабазы, под удар попали более 40 самолетов. Однако этот удар по стратегической авиации РФ все равно не заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и серьезно обсудить прекращение войны в Украине. Об этом пишет Лиза Хазелдайн в статье для The Telegraph.

Москва уже несколько недель усиливает интенсивность своих атак на Украину, устанавливая новые рекорды по количеству беспилотников. Но операция "Паутина" похоже спровоцировала эскалацию бомбардировок со стороны России, отмечается в статье.

"Хотя украинские средства ПВО способны сбивать большинство беспилотников, направленных в их сторону, даже та небольшая часть, которая прорывается, наносит большой ущерб и подрывает моральный дух гражданского населения, поскольку украинцы по всей стране вынуждены день за днем укрываться в бомбоубежищах", - пишет Хаселдайн.

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При этом эскалация воздушных атак Москвы на Украину происходит на фоне все более явных признаков того, что этим летом начнется еще одна новое российское наступление.

Несмотря на то, что Путин настаивает перед Трампом, что он готов обсудить прекращение войны в Украине, действия его армии свидетельствуют об обратном, отмечается в статье.

"Несмотря на операцию "Паутина", Путин по-прежнему находится в выигрышном положении в войне, и пока он готов жертвовать все больше россиян на мясорубке фронта, он, вероятно, останется в этом положении. На данный момент у него просто нет стимула садиться за стол переговоров и серьезно обсуждать прекращение этого конфликта — ни с Трампом, ни с Зеленским, ни с кем-либо еще", - подчеркивает Хаселдайн.

Операция "Паутина" - что известно

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу России. В частности, украинские дроны ударили по четырем аэродромам и поразили самолеты А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Политический аналитик Марк Галеотти отмечал, что массированные удары РФ в ответ на "Паутину" вместо того, чтобы продемонстрировать силу Путина, лишь подчеркнул его слабость.

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