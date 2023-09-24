Речь идет о версии оружия с гораздо меньшим радиусом дальности. Оно будет не так эффективно в ударах по большим объектам на полуострове.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, вероятно, Белый дом принял решение передать Украине "ограниченную" модификацию ракет ATACMS.

Она будет фактически "бесполезной" для Украины в контексте атак по крупным объектам во временно оккупированном Крыму, поскольку речь идет о "кассетных боеприпасов с меньшей дальностью действия", заявил генерал в комментарии Newsweek.

"Они (ракеты - УНИАН) были бы полезны для ударов по некоторым целям, но не столь эффективны для уничтожения крупных российских объектов в Крыму", - сказал Ходжес.

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Ранее во время переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белой доме (встреча состоялась 21 сентября) президент США уточнил, что готов предоставить определенное количество ракет в Украине. Вместе с тем Белый дом заявил, что пока что такого плана по передаче ATACMS нет.

В свою очередь Ходжес уверен, что ракеты в своем "ограниченном" варианте все же передадут. У Администрации Байдена есть опасения, что Украина попробует атаковать данными ракетами Россию, указал генерал. Он напомнил, что в своей обычной модификации ATACMS могут стрелять на расстояние до 300 км. Такую дистанцию не способны преодолеть РСЗВ Himars, которые ранее поставили США Украине.

"У Байдена, похоже, все еще опасаются открыть возможность для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, которую Украина может использовать для удара по целям на территории РФ", - сказал Ходжес.

Вместе с тем он уверен, позитивное решение Вашингтона по поводу передачи ATACMS Украине, могло бы подтолкнуть к аналогичным шагам Бундестаг - как известно, Германия все еще медлит с передачей ракет Taurus.

Ходжес подчеркнул, ранее Великобритания и Франция уже поддержали ВСУ передачей дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP и не пожалели об этом. Страны довольны тем, что Украина не использует это оружие для ударов по РФ, упомянул генерал.

Он резюмировал, так или иначе, получение Украиной ATACMS, сделает Крым неблагоприятным местом дислокации для войск РФ. "Немедленное предоставление этого оружия будет иметь большое значение для поддержки усилий Украины", - подчеркнул Ходжес.

Обозреватель Коваленко рассказал, чем ATACMS помогут Украине

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, чем ракеты ATACMS будут полезны Украине в контексте текущих боевых действий, которые развернули ВСУ в рамках своего контрнаступления.

Он заявил, что этими ракетами Украина могла бы бить по тыловой зоне материковой части юга страны. Коваленко уточнил, что речь идет об ударах по плацдармам войск РФ на левом берегу Херсонской области, в Запорожской области, а также в Луганской и Донецкой областях.

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