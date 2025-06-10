По мнению Жмайло, оккупанты имеют цель максимально приблизиться к поселку Хотинь, чтобы уничтожать гражданскую инфраструктуру областного центра.

Попытка российской армии продвинуться на Сумщине имеет не только военное, но и информационно-психологическое значение, а также террористическую цель. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, оккупанты действительно имеют частичное продвижение в регионе, в частности, они вплотную подошли к Юнаковке. Там проходит важная трасса Курск - Рыльск, которую украинская артиллерия частично контролирует огнем. В то же время украинские силы пытаются контратаковать в направлении Варачино - Новониколаевки, усложняя логистику и передвижения противника.

Он пояснил, что россияне имеют четкую "практически теоретическую" цель - максимально приблизиться к поселку Хотинь, к Новой Сечи и другим населенным пунктам на юге, развернуть там артиллерию, FPV-дроны, чтобы терроризировать город Сумы, уничтожать гражданскую инфраструктуру.

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Однако, говорит Жмайло, пока у врага недостаточно сил, чтобы прорываться к Сумам или тем более штурмовать сам город. Россияне воюют при численном преимуществе, теряя по 300-400 солдат за одно село. Когда же сталкиваются с крупными городами, такими как Покровск, Часов Яр или Торецк, то имеют большие трудности. Им удается их захватить только после длительных и изнурительных боев, фактически сравнивая города с землей.

Сумское направление - приоритет для врага

"Россиянам удается захватывать такие города только после года, и то, если полностью уничтожить КАБами, артиллерией, фактически стереть эти города с лица земли. Для Сум пока, к счастью, такой угрозы нет. На прорыв на городскую черту не хватит сил с теми потерями, которые у них есть. Они же воюют там так же, как на Покровском и других направлениях", - говорит специалист.

По его оценке, Сумское направление сейчас является приоритетом для врага, но РФ не может позволить себе наступление сразу на всех направлениях. ВСУ пока задают трансграничные удары по Тёткино, по Белгородской и Курской областям, а также по логистике. Как пояснил Жмайло, поэтому россияне не могут "разорваться" на все направления и прорваться на севере.

"Им надо как-то оттеснить наши войска за госграницу, им надо поддерживать наступление на Сумщине. Есть еще наступательные действия на Купянском направлении - они пытаются выйти в тыл Купянска. Им просто не хватает "мяса" на все эти направления. Поэтому пока ситуация на севере, в районе Волчанска и Липцов, относительно стабильная. Титаническими усилиями нашим ребятам удается удерживать там фронт", - отмечает Жмайло.

Летне-осенняя кампания 2025 года, вероятно, станет последним мощным наступлением РФ

Эксперт предполагает, что летне-осенняя кампания 2025 года, вероятно, - последнее мощное наступление российской армии.

"У них нет какого-то долгого плана, кроме как делать это. Ядерное оружие? Если бы они могли им ударить, то уже давно бы ударили", - считает Жмайло.

В то же время он признал, что Украина также сталкивается с проблемами мобилизации, нехватки вооружения, нестабильной поддержки Запада. Но даже в такой ситуации, если украинское командование сможет сохранить стабильность фронта до конца года, это будет выигрышная позиция. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается надавить сейчас, надеясь, что Силы обороны сломаются, то есть фронт посыплется, возникнут протесты против ТЦК, против командования и власти.

"Поэтому нам надо напрячься и просто выдержать это. Сохранить как можно больше людей. Да, жертвуя территориями. И сделать так, чтобы жертвы этой войны не были напрасными. Поэтому это действительно ключевой момент. Держать такую планку агрессии Россия после 2025 года просто не сможет", - подытожил Жмайло.

Наступление РФ на Сумщине

Как писал УНИАН, глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что на некоторых участках российская армия находится всего в 20 километрах от Сум и из-за этого возросла угроза ударов FPV-дронами по городу. Он рассказал, что россияне часто атакуют Сумы "Шахедами", а недавно ударили по городу из реактивной системы залпового огня дальнего действия.

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