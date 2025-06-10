Он намного дешевле, чем некоторые из его более шикарных соседей вдоль Лигурийского побережья, например, Портофино.

Маленький приморский городок Рапалло на Итальянской Ривьере на берегу Лигурийского моря не очень популярен среди туристов, однако по красоте и элегантности может составить конкуренцию таким крупным туристическим объектам, как Венеция и озеро Комо.

Как пишет Express, Рапалло более популярен среди итальянцев, чем среди иностранных гостей, и он намного дешевле, чем некоторые из его более шикарных соседей вдоль Лигурийского побережья, например, Портофино.

Расположенный в регионе Лигурия на Итальянской Ривьере на северо-западе Италии, он находится к югу от Генуи и к северу от знаменитого Чинкве-Терре, которые также привлекают огромные летние толпы отдыхающих. Однако в отличие от этих локаций, в Рапалло царит расслабленная атмосфера морского отдыха.

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На побережье множество частных пляжей, где вы платите за аренду шезлонга и зонтика, но есть и общественный пляж — небольшая галечная бухта, к которой можно спуститься по лестнице.

Как пишет Express, исторический центр — лучшее место для проживания в Рапалло, а сам город — рай для гурманов.

Архитектура Рапалло также довольно интересна. Ее особенностью, как и на остальной Итальянской Ривьере, являются trompe-l'oeil или расписные декоративные детали на зданиях, которые обманывают глаз, заставляя думать, что они настоящие. Арки, порталы, балюстрады и кирпичная кладка — все это подделка. В некоторых зданиях даже есть искусственные окна, нарисованные на верхних этажах. По-видимому, это было сделано для того, чтобы избежать налога на строительство в 18 веке, который основывался на количестве окон.

Рапалло также является идеальной базой для исследования Чинкве-Терре, а также Портофино. Одно из лучших занятий в самом Рапалло — это подняться на канатной дороге в Сантуарио Базилико ди Монталлегро, чтобы полюбоваться видами. Также вдоль побережья есть множество мест для пеших прогулок.

Рапалло может похвастаться наличием пятизвездочных отелей, все из которых предлагают захватывающие виды на залив. Однако, в отличие от Портофино, Венеции и Комо, здесь также есть гораздо более доступные варианты размещения, включая бюджетные отели, арендуемые дома для отпуска и сезонные акции. Многие бюджетные отели также расположены в центре города, что обеспечивает легкий доступ к основным достопримечательностям Рапалло.

Аэропорт Генуи — ближайший к городу международный аэропорт, до которого можно добраться на поезде примерно за час.

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