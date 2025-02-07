По данным Коваленко, в РФ выпускается ежегодно по 2-3 самолета вместо обещанных Путину 12 единиц.

РФ впервые привезла в Индию для участия в выставке многоцелевой, "малозаметный" истребитель Су-57. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, данный образец Су-57 дорабатывался 12 лет, а серийные самолеты - ненадежны.

"Не имеющий аналогов в мире" истребитель, якобы пятого поколения, Су-57 прибыл в Индию, для участия в выставке Aero India 2025. Самое интересное, что "новейший" и "не имеющий аналогов в мире" боевой самолет имеет бортовой номер 054 и это очень важно для понимания ситуации с Су-57", — заявил Коваленко.

По его словам, борт 054 – далеко не новый самолет, это бывший испытательный прототип Т-50-4, введенный в эксплуатацию в 2012-м году.

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"То есть, Россия отправила на выставку в Индию, а до того он побывал в Китае, не новую серийную продукцию, а старый самолет, которому 12 лет и который является прототипом", — подчеркнул аналитик.

Он предполагает, что на выставку отправили именно этот борт из-за низкой надежности серийных образцов, которые собирают сейчас. По словам обозревателя, в июле 2021 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь заявил, что с 2022-го Министерство обороны РФ будет получать ежегодно по 12 новейших Су-57. Однако, по данным Коваленко, на самом деле выпускается по 2-3 самолета, которые не сразу ставят в строй.

"24 декабря 2019 года в районе аэродрома Дземги в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный самолет Су-57 из-за отказа системы управления полетом. Второй "серийный" истребитель, переданный ВКС в декабре 2020 года, еще несколько лет проходил испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске", — рассказал эксперт.

Он отмечает, что вся российская "серийная" линейка Су-57 после выхода "с конвейера" требует доработок и доведения, по этой причине на выставки отправляют из года в год один и тот же самолет. Этот образец, как утверждает Коваленко, дорабатывался на протяжении 12 лет и поэтому, возможно, "не рухнет". Аналитик напоминает, что всякий раз, когда истребитель пятого поколения Су-57 вылетает, чтобы запустить по Украине ракету Х-69, все украинские мониторинговые каналы об этом предупреждают.

"Самолет-невидимка во всей своей красе!", — подчеркнул обозреватель.

Россия возит Су-57 по азиатским выставкам

Напомним, первое участие российского истребителя Су-57 на международном авиашоу Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) продемонстрировало значительное отставание авиационной техники РФ от современных стандартов, в частности - от требований пятого поколения.

По данным Defence Express, несмотря на заявления России о новейших технологиях, этот самолет не оправдывает высоких ожиданий, и вызвал критику у китайских зрителей. "Разоблачение" произошло из-за того, что российская сторона не смогла обеспечить зону ограниченного доступа, из-за чего китайские наблюдатели получили возможность детально рассмотреть самолет.

Теперь РФ привезла самолет на выставку вооружения Aero India 2025, которая будет проходить в городе Бенгалуру (Индия) с 10 по 14 февраля. Для Су-57 это будет вторая иностранная демонстрация - впервые самолет показали за пределами самой РФ в прошлом году, во время выставки Airshow China, которая проходила в КНР.

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