Отмечается. что в РФ придумали "странные" причины, почему не делают этого.

В России после вбросов о том, что их фронтовые бомбардировщики Су-34 могут запускать аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", принялись утверждать, что делать это могут и их истребители "пятого" (по факту 4++) поколения Су-57, пишет Defense Express.

Отмечается, что росСМИ ссылаются на некого генерала-майора в отставке, летчика Владимира Попова, который при этом придумывает "странные" причины того, почему же РФ не использует Су-57 для соответствующих пусков.

"Вердикт по этому вопросу звучит так, что российские Су-57 могут использовать аэробалистические ракеты "Кинжал", но с нюансом, который заключается в том, что для этого самолета "надо будет пожертвовать малозаметностью", - отмечается в публикации.

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Указывается, что, по словам этого летчика, РФ "не размешает на Су-57 контейнер или бомболюк для комплекса "Кинжал" именно по той причине, что тогда этот "истребитель пятого поколения" будет светиться на радарах. так же как те же Су-34 или Су-35, а это, мол, "нецелесообразно для самолетов пятого поколения".

"Такие аргументы выглядят довольно странно, потому что, во-первых, дальности аэробалистической ракеты "Кинжал", к сожалению, достаточно для того, чтобы враг мог совершать пуски вне досягаемости наших систем противовоздушной обороны. Во-вторых, вопрос "видимости" Су-57 для радаров тоже вызывает удивление, потому что, к примеру, те же мониторинговые каналы регулярно публикуют информацию об отслеживании взлетов имеющихся в войсках РФ носителей ракет "Кинжал" - самолетов МиГ-31К, и также отслеживают и пуски самих аэробалистических ракет", - отметили в издании.

Напомним, ранее россияне заявляли, что бомбардировщик Су-34 якобы впервые в боевых условиях запустил ракету "Кинжал" по территории Украины.

Однако, комментируя это, многие эксперты выражали сомнение, что такое вообще возможно.

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