Индия является одной из немногих стран, которая продолжает закупать российское оружие.

Российский Су-57 привезли на выставку вооружения Aero India 2025, которая будет проходить в городе Бенгалуру с 10 по 14 февраля. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Для Су-57 это будет вторая иностранная демонстрация - впервые самолет показали за пределами самой РФ в прошлом году, во время выставки Airshow China, которая проходила в КНР.

Для самой РФ пиар-акция оказалась провальной, ведь китайцы, которые увидели самолет вплотную, высмеяли российскую культуру производства.

Индийский дебют Су-57 также вызвал своего рода "скандал". После того, как Индия допустила россиян, Соединенные Штаты отменили демонстрационные полеты истребителей F-35 и F-16.

Очевидно, Москва снова будет пытаться продать индийцам свой истребитель. Впрочем, шансы на это аналитики оценивают как мизерные, ведь ранее Индия вышла из совместной программы разработки самолета, которая получила название FGFA. Причиной этого назвали общее несоответствие Су-57 требованиям пятого поколения.

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Кроме Су-57, Россия также активно продвигает на международные рынки еще один истребитель "пятого поколения" - более легкий самолет Су-75 Checkmate. Москва планирует построить первые два самолета нового типа в этом году.

Согласно плану, один из самолетов задействуют для наземных статических испытаний, а второй - для летных тестов. Если по итогам испытаний на истребитель найдется заказчик, предприятие КнААЗ создаст дополнительные производственные мощности.

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