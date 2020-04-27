Стелс-эсминец "Замволт" приняли в состав ВМС США

Судно отличается футуристическим дизайном, но оказалось непомерно дорогим.

Военно-морские силы США приняли в свой состав эсминец «Замволт» (USS Zumwalt), который стал головным кораблем серии кораблей нового поколения, созданных с применением технолоний малой заметности.

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Как сообщает Командование морских систем ВМС CША, введение судна в состав флота знаменует важную веху для проекта и переход к новой фазе испытаний судна.

«Замволт» войдет в состав Тихоокеанского флота ВМС США. Он сыграет важную роль в разработке и проверке новых тактик, техник и процедур флота.

Эсминец «Замволт» спустили на воду в 2013 году, он отличался футуристическим дизайном, основанным на стелс-технологиях, но оказался непомерно дорогим. Испытания судна выявили ряд технических проблем.

Изначально ВМС США хотели получить 32 корабля подобного типа, но из-за высокой стоимости и сложностей в разработке передовых технологий для судна, это число постепенно сократилось до трех единиц.

На сегодня Штаты располагают тремя такими кораблями: «Замволт», «Монсур» и «Линдон Джонсон».