Филиппинские рыбаки снова обнаружили подводный дрон возле Палавана, что усиливает напряжение в Южнокитайском море.

Филиппинская береговая охрана сообщила о новой находке китайского подводного дрона в водах вблизи острова Палаван. Устройство длиной около 3,5 м рыбаки обнаружили 28 сентября и сразу передали властям, пишет Business Insider.

"Мы высоко оцениваем быстрые действия местных рыбаков, которые сообщили об этой находке", - заявил комендант береговой охраны, адмирал Ронни Гил Гаван.

По предварительным данным, дрон оборудован зондом для измерения солености, температуры и глубины воды, который используется для океанографического профилирования. В то же время маркировка на китайском языке и конструкция устройства указывают на его происхождение из Китая.

Подобные дроны неоднократно вылавливали в филиппинских водах с 2022 года. В нескольких случаях найденные компоненты, в частности SIM-карты China Telecom и оборудование от китайских оборонных подрядчиков, напрямую связывали их с Пекином.

Новая находка произошла на фоне растущей напряженности между Китаем и Филиппинами из-за территориальных споров в Южно-Китайском море. Здесь часто фиксируют инциденты с участием кораблей обеих стран.

"Мы последовательно призывали Китай соблюдать международные правила и подходить к этим вопросам профессионально. Безрассудное поведение в море может в конечном итоге привести к авариям", - заявил представитель береговой охраны Джей Тарриела.

Инциденты в Южнокитайском море

Как сообщал УНИАН, ранее из-за опасного маневра в Южнокитайском море столкнулись два корабля береговой охраны Китая, которые пытались помешать филиппинским рыболовецким судам.

Представитель китайской береговой охраны Ган Ю заявил, что китайская береговая охрана заставила несколько судов филиппинской береговой охраны уйти из вод вблизи отмели Скарборо после того, как они "проигнорировали неоднократные предупреждения китайской стороны и настойчиво вмешивались в водный путь".

