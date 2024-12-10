Украина имеет неплохой потенциал для производства собственных комплектующих, хотя возможности недостаточны для обеспечения собственных потребностей.

Решение Китая ограничить поставки комплектующих к дронам в Европу и США не должно стать серьезной проблемой для Украины. Об этом авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал в эфире Радио NV.

В частности, у него спросили, может ли пострадать украинское производство дронов из-за китайских ограничений.

"Видимо больной вопрос в том, что идет война между Китаем и Соединенными Штатами, потому что там был ряд санкций друг к другу по некоторым производственным мощностям - когда на американские компании накладывали санкции и Китай не поставлял аккумуляторы для дронов", - сказал Храпчинский.

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Он отметил, что на данном этапе у Украины уже есть неплохой потенциал по возможности производить свои комплектующие, те же самые двигатели для FPV-дронов и обычных дронов, так что китайские комплектующие можно заменить, хотя это увеличит цену.

"Но, тем не менее, Украина готовилась к этому, и частично, мы можем сказать, что для нас это не будет серьезная проблема", - сказал Храпчинский.

Также он отметил, что когда речь идет об украинском военно-промышленном комплексе, то надо говорить и о собственных предприятиях, которые бы выпускали комплектующие.

"Да, в Украине они есть, но их недостаточно для того, чтобы обеспечить все существующие потребности производителей", - добавил Храпчинский.

Поэтому он отметил необходимость создания экономических условий для развития компаний, которые занимаются военно-промышленным комплексом.

Проблема с поставками дронов - что известно

По данным Bloomberg, Китай объявил о значительном сокращении поставок в США и Европу беспилотников и компонентов, таких как двигатели, батареи и контроллеры полета, что может повлиять на ход войны в Украине, где дроны играют ключевую роль в борьбе против российской агрессии.

Высказывалось предположение, что без дешевых китайских технологий индустрия украинских беспилотников может сильно пострадать.

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