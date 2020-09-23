Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны для сдерживания страны-агрессора.

Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов Америки В-52Н Stratofortress вошли в воздушное пространство Украины.

Читайте такжеБомбардировщики США под прикрытием украинских истребителей пролетели вблизи Крыма (фото)Об этом сообщает Служба по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Сегодня, 23 сентября, пара В-52H в очередной раз вошла в воздушное пространство Украины. Стратегические бомбардировщики США сопровождают истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ», - говорится в сообщении.

Служба по связям с общественностью командования Воздушных сил также подчеркнула, что американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и предоставляют США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора.

«Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности», - говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет посольство США в Украине, над Киевом пролетели самолеты CV22B, а над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами можно было увидеть полеты MC130J.

Бомбардировщики В-52H: справка

Boeing B-52 («Стратосферная крепость») – американский стратегический бомбардировщик фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года.

На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

Основная задача, для которой B-52 разрабатывался – доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.

Несмотря на то, что B -52 разрабатывался в конце 1940-х - начале 1950-х, он по-прежнему остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая