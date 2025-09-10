Ракета Spike NLOS способна поражать цели на расстоянии до 32 км.

Ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian армии США впервые осуществили пуски ракет Spike NLOS в Европе. Об этом сообщает портал The War Zone.

Армия США обнародовала видео учебных стрельб, состоявшихся в конце прошлого месяца на полигоне Устка, расположенном на северном побережье Польши.

В испытаниях участвовали вертолеты Apache Guardian в модификации AH-64Ev6 из состава 12-й бригады армейской авиации. Результаты стрельб были продемонстрированы на большом экране перед многочисленной аудиторией.

Видео дня

По сравнению с ранними версиями AH-64E, модификации V6 оснащены расширенным комплексом сенсоров, а также современными системами связи и каналами передачи данных.

Это повышает их способность обнаруживать и поражать цели, особенно во время операций над водой, а также вовремя определять угрозы и избегать их.

Во время учений ракеты Spike NLOS поразили морские цели на расстоянии до 25 км. Это не максимальная дальность ракеты - по данным израильской компании Rafael, которая разработала ракету, Spike NLOS способна поражать цели на расстоянии до 32 км. Это почти втрое больше дальности ракет "Вихрь", которые запускают российские вертолеты Ка-52.

Концептуально ракетная система Spike NLOS является многоцелевой мультиплатформенной электронно-оптической системой, предназначенной для поражения бронетехники, защищенных объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и личного состава противника.

Электрооптическое управление ракетой позволяет выбирать цель после запуска или менять ее на более приоритетную. Предполагается, что ракета является нечувствительной к воздействию радиоэлектронных и инфракрасных помех.

Ударные вертолеты - другие новости

Развитие дронов несколько снизило значение ударных вертолетов в современной войне. В то же время как на Западе, так и на Востоке продолжают создавать новые боевые вертолеты.

В прошлом году появились первые фото нового китайского тяжелого ударного вертолета, очень похожего на Apache. По мнению специалистов, вертолет могли создать на основе китайского многоцелевого транспортного вертолета Z-20.

Также сообщалось, что Индия заказала гигантскую партию новых ударных вертолетов Prachand, разработанных индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited.

Вас также могут заинтересовать новости: