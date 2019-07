Опубликовано видео первого полета нового британского «убийцы субмарин»

Американская компания Boeing опубликовала видео первого полета нового морского патрульного самолета P-8A Poseidon, построенного для ВВС Великобритании.

Как сообщает Naked Science, первый Poseidon для ВВС Великобритании взлетел в Рентоне, штат Вашингтон, 12 июля.

Отмечается, что в течение 90-минутного полета были проведены испытания ключевых элементов самолета. Британские военные вместе с руководителями программы Boeing P-8 стали свидетелями взлета и посадки нового борта под номером ZP801.

Предполагается, что флот P-8A Poseidon будет обеспечивать наблюдение, противолодочные операции и борьбу с надводными кораблями. Кроме того, он повысит защиту британского ядерного потенциала и авианосцев типа Queen Elizabeth.

Первый из девяти P-8A, заказанных Великобританией, теперь будет базироваться на заводе в Теквиле, штат Вашингтон. На него установят различные системы и подсистемы, а также проведут дальнейшие испытания перед окончательной доставкой заказчику в конце нынешнего года.

The first @RoyalAirForce #P8A Poseidon takes to the skies for its first flight. RELEASE: https://t.co/6icuV9KYcB pic.twitter.com/AvTKDnmgVh

A successful @Boeing test flight of ZP801 - the first RAF Poseidon - which will also carry the name Pride of Moray. Next the installation of the military systems by @BoeingDefense into the 737-800NG derivative airframe. #21stCenturyRAF#ItsCominghttps://t.co/0bymaJBODepic.twitter.com/vTwelbZASS