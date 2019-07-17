Трамп решил оставить Турцию без истребителей F-35

По его словам, Турция планировала закупить более сотни самолетов, но теперь не сможет этого сделать.

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что считает ситуацию «крайне сложной» и «несправедливой», и рассказал, что обсуждает ее с турецкими властями. По его словам, Турция планировала закупить более сотни самолетов, но теперь не сможет этого сделать.

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Ранее 16 июля кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что поставка турецкой армии российских ЗРК подрывает потенциал F-35.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

В то же время США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.