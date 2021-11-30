"Русский дом" будет отвечать за "укрепление отношений" с Россией.

Представители оккупационной власти Донецка открыли так называемый "Русский дом" в захваченном здании бывшей церкви мормонов.

Об этом в Telegram сообщил журналист Денис Казанский.

Оккупанты пишут, что "Русский дом", который будет отвечать за укрепление связей с Россией, разместили в помещении старого кинотеатра "Строитель", пренебрежительно добавив, что после 2000-х "мормоны отстроили заброшенное здание, назвав его своей церковью".

Однако после прихода боевиков представители религиозной общины, по словам оккупантов, "растворились в пространстве", поэтому в церкви открыли Центр развития молодежных инициатив "республики".

Казанский уточнил, что мормоны отстраивали храм за свой счет, однако оккупанты это не указывают: "Некогда мормоны построили здание за свой счет. Но россиянам такое в голову не придет. Зачем что-то строить, если можно просто отжать чужое?".

Как именно "Русский дом" будет налаживать связи со страной-агрессором, не уточняется.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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Автор: Виолетта Орлова