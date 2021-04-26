Зеленский хочет встретиться в двустороннем формате с главой Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение главы Кремля Владимира Путина провести переговоры с участием главарей "ЛНР" и "ДНР". Украинский лидер подчеркнул, что не будет общаться с террористами.

Об этом Зеленский заявил в интервью газете Financial Times.

Читайте такжеПризывы Путина к Украине вести переговоры с "ЛДНР" говорят о выходе РФ из Минских соглашений - Резников

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно", – сказал Зеленский.

Зато Зеленский заявил, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным. По словам украинского лидера, его "волнует не место проведения, а содержание" переговоров.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

На фоне эскалации на востоке Украины и наращивания российских войск у украинских границ Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе.

Реагируя на приглашение, Путин заявил, что руководство Украины перед " обсуждением проблем Донбасса" должно провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР". Если же Зеленский хочет провести встречу о развитии двусторонних отношений между Киевом и Москвой, то ему, мол, стоит приехать в столицу России.

После этого замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва предложила Германии и Франции провести встречу на Донбассе с участием Украины и террористических организаций "Л/ДНР".

Между тем глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что встреча Зеленского с Путиным может состояться исключительно в нейтральной стране. Украинский президент не может ехать в столицу страны-агрессора на переговоры, заявил Кравчук. Приглашение Путина в Москву политик оценил как "желание, чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что звать Путина на переговоры в Киев никто не будет. Ермак считает это абсолютно некорректным.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко