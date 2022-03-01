Оборона столицы сегодня - это ключевой приоритет для государства, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Харьков и Киев для России сейчас являются важнейшими мишенями.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Харьков и Киев для России сейчас - наиболее важные мишени. Террор, направленный на то, чтобы сломать нас. Чтобы сломить наше сопротивление. Они идут в нашу столицу так же, как и на Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня - это ключевой приоритет для государства", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что во всех городах нужно сделать все возможное, чтобы остановить врага.

"За это отвечают военные и гражданские власти каждого города. Но Киев - это особенно. Защитим Киев - защитим государство. Киев - это сердце нашей страны. И оно должно биться. И оно будет биться, чтобы одержала победу жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки. Украинские военные героически выдерживают атаки оккупантов во всех областных центрах.

С начала суток оккупанты проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха.

Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В настоящее время ВСУ уничтожили почти 6 тысяч захватчиков, еще 200 взяли в плен. При этом в России реальные данные по количеству погибших скрывают.

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