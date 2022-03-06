Сейчас в сети 2 энергоблока, один блок в ремонте, остальные – остановлены.

Запорожская атомная електространция до сих пор находится под контролем российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"В сети находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС. Один блок в ремонте, другие – остановлены. Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию согласно требованиям эксплуатационной документации", - говорится в сообщении.

Также в Госинспекции добавили, что автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме, изменений радиационной обстановки на площадке АЭС, в ВС и СЗЗ не зафиксировано.

"Присутствие на территории Запорожской АЭС и в городе Энергодар вооруженных вражеских военных и тяжелой техники вблизи АЭС создает психологическое давление как на персонал АЭС, так и на население", - отметили в Госинспекции.

Отмечается, что в городе перебои с мобильной связью, большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания. Все это негативно влияет на моральное состояние персонала станции и существенно влияет на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта силами РФ осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. Спасатели пожар ликвидировали, информации о погибших и травмированных нет.

Утром того же дня в Госатомрегулирования сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими РФ.

Также сообщалось, что энергоблоки Запорожской АЭС не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

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