Энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

Энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность, изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.

Как сообщили в Госатомрегулирования Украины, сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами РФ.

"Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеются повреждения обстройки реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано", говорится в сообщении.

Специалисты Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ поддерживают связь с руководством Запорожской АЭС.

Состояние энергоблоков:

Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и проводится расхолаживание ядерных установок.

Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6: проводится расхолаживание ядерных установок.

"Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.