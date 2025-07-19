Украина восстановила несколько позиций в Запорожской области: в ВСУ раскрыли детали

Украинские военные заманивают противника в ловушки, после чего проводят контратаки.

Силы обороны Украины восстановили несколько позиций в районе города Орехов в Запорожской области. Защитники используют маневренную оборону и контратакуют российских оккупантов. Об этом рассказал представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире "Мы Украина".

По его словам, украинские военные заманивают противника в ловушки, после чего проводят контратаки. Он подчеркнул, что это позволило восстановить часть ранее утраченных позиций.

"Не хочу раскрывать много информации - но то, что у нас есть: мы восстановили определенные позиции на некоторых направлениях. В частности, возле Орехова, где действуют, довольно успешно, наши подразделения", - сказал Волошин.

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Представитель сил обороны Юга Украины отметил, что украинские военные восстановили немного позиций, но они не только удерживают территорию, но и проводят контратаки. Он добавил, есть и небольшие контрнаступательные действия.

Также Волошин поделился, что враг перебросил на юг Украины новый полк, который был сформирован в Чечне. По его словам, так россияне хотят покрыть собственные потери.

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Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорил о том, что враг пытается завести в Покровск отдельные диверсионные группы. По его словам, украинцы проводят аналогичные операции.

Кроме того, проект DeepState сообщал, что россияне оккупировали село Яблоновка, которое находится в Юнаковской сельской громаде Сумского района Сумской области. Также враг продвинулся возле Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.

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