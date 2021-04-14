По словам нардепа, Путин хочет показать Байдену, что он "серьезный игрок".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент РФ Владимир Путин устроил эскалацию у границы с Украиной ради диалога с американским коллегой Джо Байденом. При этом он предполагает, что вероятность вооруженного конфликта близка к нулю.

Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

Происходящее у границы Арахамия назвал "демонстрацией силы, которая происходит не для Украины". По его словам, "Путин показывает, что он серьезный игрок как в Восточной Европе, так и в Сирии и так далее, выводит на диалог президента США для того, чтобы они поговорили о геополитике".

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"Сама логистика переброса всех этих войск стоит немалых денег. Сосредоточено чуть больше 100 тыс. живой силы, и они там периодически переезжают, показывая авиацию, артиллерию, бронетехнику. К счастью, особо сильных провокаций на фронте нет, есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Мы воспринимаем это как сигнал нашим ВСУ быть в полной боевой готовности. Мы, конечно, все рассчитываем на позитивный сценарий, будут достигнуты какого-то рода соглашения, но, тем не менее, задача армии защищать", - отметил он.

Нардеп считает, что "вероятность вооруженного конфликта близка к нулю".

"Но при этом есть геополитическая ситуация, когда вместе с нами выступает вся Западная Европа и США, Британия. Во-первых, потому что Будапештский меморандум, во-вторых, все признали оккупацию Крыма знаком конкретной агрессии, ввели санкции, на Донбассе та же самая ситуация. Даже если все эти страны не хотят ссориться с агрессивным соседом, они сами себя поместили в рамки, где уже невозможно от этого откреститься", - добавил Арахамия.

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Автор: Юрий Годован