Любимые герои возвращаются.

Команда новой части культовой приключенческой серии фильмов "Джуманджи" показала первый кадр со съемочной площадки.

На опубликованном в Instagram фото появились Дуэйн Джонсон ("Форсаж", "Несокрушимый"), Кевин Харт ("Безумный патруль", "1+1: Новая история"), Карен Гиллан ("Стражи галактики", "Жизнь Чака") и Джек Блэк ("Школа года", "Minecraft: Фильм"), которые возвращаются к своим ролям в новом фильме режиссера Джейка Кэздана ("Училка", "Кодовое имя: "Красный").

Накануне Джонсон также выложил видео, где показал, как приезжает на площадку и встречается с фанатами на студиях Universal. Он признался, что давно не снимал в Лос-Анджелесе, и особенно рад вернуть производство именно туда.

Актер также рассказал о важной детали костюма своего героя - на шее его персонаж будет носить оригинальные игральные кости из фильма "Джуманджи" 1995 года. Это, по словам Джонсона, его способ отдать дань уважения актеру Робину Уильямсу и наследию, которое тот начал. Фильм выйдет в кинотеатрах 11 декабря 2026 года.

