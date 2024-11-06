Спикер Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий детально рассказал, почему существует потребность в создании новых бригад.

В ВСУ создают новые бригады, а не пополняют уже существующие, поскольку оккупанты увеличили состав своих войск, также увеличилась протяженность линии фронта.

Такое объяснение дал спикер Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде". Он отметил, что в медиа и соцсетях активно обсуждается создание в ВСУ новых бригад и усиление районов обороны бригад военными из других воинских частей вместо пополнения личного состава самих бригад.

"По этому поводу позиция командования следующая: за последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тыс. человек. Также увеличилась протяженность линии фронта. Для того, чтобы закрывать фронт, необходимо создавать новые бригады. Другого способа противодействовать противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями", - объяснил ситуацию Лиховий.

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Представитель Генштаба детализировал, что на линии столкновения россияне имеют значительное преимущество, которое иногда достигает 5-кратного. В связи с этим, когда в ходе боев возникает угроза потери позиций и рубежей обороны определенных бригад, задействуется передислокация сюда отдельных батальонов других воинских частей и это нормированный уставом способ действий для усиления обороны.

Он отметил, что, когда не хватает сил и средств, это оптимальный способ противодействовать превосходящим силам противника, чтобы избежать прорыва. К тому же нужно учитывать, что сейчас у ВСУ нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом. И помимоэтого, по словам Лиховия, люди, которые пополняют подразделение, должны пройти адаптацию и слаживание, а на это нужно время.

Учитывая эти факторы, на усиление участка фронта, где возникает угроза прорыва, посылают уже сформированное подразделение, которое готово выполнить задачу в наиболее сжатые сроки.

Война в Украине: новости

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что россияне снова активизировались в районе Торецка. Кроме того, по ее словам, враг сейчас накапливает силы и в районе Часового Яра.

Кроме того, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что на сегодня ситуация на Кураховском направлении не стабилизирована. "Противник осуществляет наступление, сосредоточив свои усилия на относительно небольших участках фронта. Если посмотреть на карту - это Кураховский участок и Покровский и Часов Яровский участок", - сказал Грабский.

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