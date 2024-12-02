По мнению эксперта, это может произойти еще до Нового года.

Россиянам осталось преодолеть 7 километров, чтобы дойти до границы с Днепропетровской областью, сообщил в эфире "Radio NV" экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

В то же время он отметил, что к обороне готовят уже и город Запорожье.

"Вчера уже председатель Запорожской ОГА отчитывался о своем куске работы - что уже накопаны фортификации вокруг Запорожья. У нас скоро третий год войны, и город Запорожье, до которого орки не дошли в 2022 году, когда они везде перли - а сейчас город копает вокруг себя фортификации", - сказал Дикий.

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Эксперт добавил, что в этом случае речь идет об угрозе не "нескольких месяцев", а "нескольких недель".

"Зная те цифры, которые не могу озвучивать, какое реальное количество наших бойцов на нуле и какое соотношение с вражеской силой - я скорее удивляюсь, как крепко наш фронт держится. Удивляюсь тому, насколько медленно он отползает в сторону тыла и чего он до сих пор не посыпался. Но это может произойти в любой момент - именно прорвать, а не оттиснуть, как это происходит сейчас. Это не вопрос нескольких месяцев. Вопрос нескольких месяцев - будут ли они снова стучаться в Киев, Харьков или стоять по реке Днепр. А вопрос, начнутся ли бои в Днепропетровской области, или за город Запорожье - это вопрос в течение нескольких следующих недель, может даже до Нового года", - добавил Дикий.

Наступление РФ на Запорожье: что надо знать

Накануне командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко сообщил, что Россия накапливает силы и ресурсы для начала наступления на Запорожском направлении.

Между тем нардеп Роман Костенко отмечает, что россияне пока не планируют наступать в сторону Запорожья. При этом возможный заход оккупантов в Днепропетровскую область, по мнению нардепа, будет иметь исключительно "политический характер".

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