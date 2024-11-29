Если оккупанты зайдут в Днепропетровскую область, то это для них будет иметь исключительно политическое значение, отметил депутат.

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко прокомментировал угрозу прорыва российских войск в Днепропетровскую область и риск их наступления на Запорожье, передает 24 канал.

"Относительно прорыва россиян на Днепропетровщину. Там стык трех областей, враг пытается прорваться. Если оккупанты даже зайдут в Днепропетровскую область, то это для них будет иметь исключительно политическое значение. Все равно нужно будет выравнивать фронт по границе Покровска", - отметил депутат.

Что касается ситуации на Запорожском направлении, то, по мнению Костенко, россияне пока не планируют там активные боевые действия. Напоминается, что недавно стало известно о переброске целой дивизии с указанного направления в Курскую область.

Видео дня

Наступление на Запорожье - готовятся ли войска РФ

Напомним, по мнению руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, заявления о наступлении на Запорожье делаются, скорее, для нагнетания ситуации. Он отметил, что российские оккупанты сталкиваются со сложностями на Запорожском направлении, и наступление на областной центр маловероятно.

Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что рссийские оккупанты нарастили количество своих войск на Запорожском направлении:

"ГУР сообщило, что российских военных там около 130 тысяч. Этого недостаточно для того, чтобы атаковать Запорожье. Ведь для этого врагу надо минимум 300 тысяч войск".

Вас также могут заинтересовать новости: