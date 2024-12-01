Оккупанты проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

Сейчас есть признаки того, что россияне готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении. Как сообщил в комментарии "Суспільному" командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко, российские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

"Они готовятся к масштабному наступлению на нашем направлении - имею в виду Запорожскую область. Есть все признаки для этого и они проводят много различных действий по перемещению и подготовке. Готовы ли мы к их наступлению? Я думаю, готовы", - рассказал военный.

По его словам, враг пытается незаметно перемещать силы и средства. Однако украинская разведка все равно обнаруживает эти перемещения, и это позволяет определить, куда перебрасывают какие подразделения. Так, на основе этой обобщенной информации ожидаются активные действия в Запорожской области, подчеркнул он.

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В то же время Хильченко рассказал, что российские войска продолжают ежедневные штурмовые действия, в основном, используя пехотные штурмовые группы без применения техники. При этом наступление они проводят только в светлое время суток.

"Используют они личный состав без техники, иногда используются мотоциклы, багги. Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток. Ночью вообще перемещение никакое не проводится. Максимум, что они могут сделать, это в глубине своей обороны пополнить провизию, ротацию личного состава", - рассказал он.

Ситуация на Запорожском направлении

Ранее издание The Economist писало, что Россия готовится к "смелому" наступлению на Запорожье. Однако тогда полковник Алексей Хильченков комментарии изданию отмечал, что Россия "занята в другом месте" и не будет наступать на сам областной центр.

По мнению руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, заявления о наступлении на Запорожье делаются, скорее, для нагнетания ситуации. Он отметил, что российские оккупанты сталкиваются со сложностями на Запорожском направлении, и наступление на областной центр маловероятно.

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