Дикий заявил, что у противника "тактика тараканов" - они не жалеют человеческого ресурса.

Сейчас российская армия находится всего в 7 километрах от Днепропетровщины и сможет их преодолеть, если украинское общество в тылу не изменит своего отношения к собственной армии. Как заявил в эфире Oboz экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, украинские бойцы, которые держат позиции на фронте, истощены и подразделениям нужно пополнение.

"Почему до Днепропетровской области осталось 7 км? Тыл очень удивляется, почему орки продвигаются, а они продвигаются потому, что их некому больше останавливать", - сказал он.

Также ветеран ответил за вопрос, как быстро противнику может удастся преодолеть эти 7 км, учитывая то, что украинские военные истощены.

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"У нас достаточно большие санитарные потери. Среди них, к счастью, не так много "двухсотых" - погибших, но много "трехсотых", много тех, кто просто болеет. И эти санитарные потери банально некем заменить. Поэтому учитывая это, я не буду давать прогнозов, за сколько враги пройдут эти 7 км. Может за 7 недель, а может - за 7 дней. Для этого надо знать, насколько истощена именно та бригада, которая держит там позиции, но общая ситуация на фронте очень плохая", - подчеркнул Дикий.

Он пояснил, что тактика оккупантов "абсолютно страшная" и затратная. По его словам, ни одна другая армия мира, может, кроме КНР или КНДР, так бы не воевала. Суть в том, что Москва вообще не считается со своими потерями. Дикий назвал эту тактику "тактикой тараканов". Эксперт объяснил:

"Когда на вас ползут десятки тараканов, вы их тапком всех убить не успеете. Хотя бы, часть будет просачиваться. Вот они (россияне - УНИАН) забрасывают такими малыми группами, и при этом сразу закладывают: условно говоря, из 10 групп две смогут дойти и только одна - закрепиться. Именно такое количество они и бросают - чтобы одна закрепилась...".

Он добавил, что это как в советской песне про "последний и решительный бой". По словам Дикого, у противника не лучшая общая стратегическая ситуация, в частности, у них заканчивается определенное вооружение. Причем, по его данным, это "железо" заканчивается в обозримой перспективе - чего-то осталось на год, чего-то на полгода войны. Кроме того, у противника есть проблемы с пополнением войска живой силой и перед Кремлем стоит вопрос: делать принудительную мобилизацию или решать вопрос другим способом, например, привлечь к войне в Украине Северную Корею.

"Сейчас они прикупают пушечного мяса у товарища Ына (лидер КНДР - УНИАН). Пока они осторожны с введением их в бой... То есть, понимая, что ресурс есть "плюс-минус на год", то в таком случае - "горит сарай, горит и хата". Когда такой "расклад", нет смысла этот резерв, ресурс экономить, а наоборот бросить все вместе и попытаться нас дожать не за год, на который у них есть ресурсы, а за ближайшие несколько месяцев", - сказал эксперт.

Он добавил, что россияне рассчитывают на свой "годовой ресурс", но, если украинский тыл не изменит отношение к своей армии, в Украине хватит ресурса примерно до весны 2025 года.

Война в Украине - мнение Дикого

Напомним, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что на Харьковщине, где идут бои, российские оккупанты десантировались через реку Оскол и это стало возможным из-за того, что ВСУ обессилены. По данным Дикого, оккупанты уже несколько недель как появились впервые на берегу Оскола, который недавно не был линией разделения - река была в тылу ВСУ.

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